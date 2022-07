GdS – Paredes non gioca col PSG e guarda la Juve: le ultime | Primapagina (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-24 13:36:12 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Buona la prima per Angel Di Maria alla Juventus. L’argentino arrivato a parametro zero dal Paris Saint-Germain ha subito convinto nella prima amichevole della tournée negli Stati Uniti, vinta 2-0 contro i messicani del Chivas Guadalajara. Oltre a essere un’arma importante per il calcio giocato, Di Maria è un alleato dei bianconeri sul mercato. Dove i bianconeri sono al lavoro per cercare di regalare ad Allegri un regista. Jorginho è destinato a rimanere al Chelsea: Torreira si è offerto, ma non convince. Così il primo nome sulla lista della spesa in mezzo al campo è quello di Leandro Paredes. LE TAPPE – Lo scorso aprile l’ex Roma è stato operato per risolvere un problema di pubalgia. Dopo aver visto la sua ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-24 13:36:12 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Buona la prima per Angel Di Maria allantus. L’argentino arrivato a parametro zero dal Paris Saint-Germain ha subito convinto nella prima amichevole della tournée negli Stati Uniti, vinta 2-0 contro i messicani del Chivas Guadalajara. Oltre a essere un’arma importante per il calcioto, Di Maria è un alleato dei bianconeri sul mercato. Dove i bianconeri sono al lavoro per cercare di regalare ad Allegri un regista. Jorginho è destinato a rimanere al Chelsea: Torreira si è offerto, ma non convince. Così il primo nome sulla lista della spesa in mezzo al campo è quello di Leandro. LE TAPPE – Lo scorso aprile l’ex Roma è stato operato per risolvere un problema di pubalgia. Dopo aver visto la sua ...

