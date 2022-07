Forza Italia continua a perdere pezzi: addio deputate Baroni e Versace (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo gli addii illustri dei ministri Gelmini e Brunetta e quello del senatore Cangini, Forza Italia perde altri pezzi. A lasciare il partito sono infatti le deputate Annalisa Baroni e Giuseppina Versace. "La posizione politica assunta dal partito in piena crisi di governo è stata sconcertante. Mai mi sarei aspettata che Forza Italia scippasse a Conte e ai 5 Stelle la responsabilità di far cadere l'esecutivo guidato da Draghi, condannando il Paese all'instabilità e mettendo a rischio importanti provvedimenti a favore di famiglie e ceti produttivi. Non mi riconosco più in questa Forza Italia, che ormai da tempo insegue Salvini e il suo populismo", ha spiegato Baroni in una nota.Molto simili le ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo gli addii illustri dei ministri Gelmini e Brunetta e quello del senatore Cangini,perde altri. A lasciare il partito sono infatti leAnnalisae Giuseppina. "La posizione politica assunta dal partito in piena crisi di governo è stata sconcertante. Mai mi sarei aspettata chescippasse a Conte e ai 5 Stelle la responsabilità di far cadere l'esecutivo guidato da Draghi, condannando il Paese all'instabilità e mettendo a rischio importanti provvedimenti a favore di famiglie e ceti produttivi. Non mi riconosco più in questa, che ormai da tempo insegue Salvini e il suo populismo", ha spiegatoin una nota.Molto simili le ...

