Cardiologo arrestato | dichiarava di essere in sala operatoria ma stava sciando a Madonna di Campiglio

(Di lunedì 25 luglio 2022) Fingeva diin, invecesulle nevi didi. Giuseppe De Martino, notodi Napoli, è stato posto agli arresti domiciliari, dopo che i Nas dei carabinieri hanno scoperto che il medico avrebbe falsificato le cartelle cliniche. Sulla neve a sciare Il professionista – è già stato rinviato a giudizio dal tribunale di Napoli, per falsificazione di cartelle cliniche in una precedente inchiesta – ma stavolta le accuse sono ben più gravi; De Martino che operava in una clinica privata del capoluogo campana, la Clinica Mediterranea, avrebbe simulato diin, con il bisturi in mano, per eseguire interventi chirurgici, tra l’altro più ...

BiondinoAlessio : #Napoli, arrestato #cardiologo: 'costringeva' gli #infermieri a sedare i pazienti...? - @DimInfermiere… - FonteUfficiale : Il medico avrebbe minacciato gli infermieri a cui diceva 'qui comando io' - francobus100 : Arrestato medico cardiologo a Napoli: sei milioni di euro alla ditta della moglie - resistenzasvran : Doveva essere in sala operatoria ma stava sciando a Madonna di Campiglio. Arrestato noto ... - Profilo3Marco : RT @GHERARDIMAURO1: Giuseppe De Martino, arrestato a Napoli il noto cardiologo: sciava sulle Alpi invece di operare , più dettagli : https:… -

Il cadavere di un uomo all'interno di un furgone. Una macabra scoperta nel baule del mezzo è stata fatta da un passante a Rovereto , in Trentino .: dichiarava di essere in sala operatoria ma stava sciando a Madonna di Campiglio Morte misteriosa Il furgone, parcheggiato in via Galileo Galilei, all'interno di un complesso ...Comincia così la lettera con la quale ilpaganese Giuseppe De Martino si difende dalle accuse di falso ideologico e violenza privata che gli sono costate gli arresti domiciliari. L'...L'ennesimo episodio di violenza ha caratterizzato il weekend nella zona universitaria di Napoli dove un 15enne incensurato di Marano sarebbe stato accoltellato improvvisamente finendo in ospedale in g ...Chiuse le indagini sulla morte di Ioana Lingurar, una mamma di due bambini di appena 28 anni, che morì qualche ora dopo l'arresto ...