Ambra Angiolini e lo scatto appena sveglia: la dura reazione dei fan "Non regali mai un sorriso.." (Di lunedì 25 luglio 2022) Nelle scorse ore Ambra Angiolini ha pubblicato due scatti sul suo profilo Instagram che hanno suscitato reazioni contrastanti tra i suoi follower. Le pose hanno generato qualche polemica e qualche commento pungente all'attrice. Ambra Angiolini posa su Instagram "Prometto, prometto". Impossibile non rievocare questo ritornello nella mente quando scrollando su Instagram o facendo zapping, ci si imbatte in qualche contenuto che ha come protagonista la bellissima Ambra Angiolini. I suoi esordi risalgono a Non è la Rai, a quando era a malapena un'adolescente che con il suo temperamento, ha travolto un'intera generazione. Il regista e talent scout Gianni Boncompagni ci aveva visto lungo; non era un fuoco di paglia, ma una personalità che con studio e determinazione, si sarebbe imposta senza ...

