Vi dico chi deve temere la destra (Di domenica 24 luglio 2022) Sarebbe un grave errore se il centrodestra si concentrasse, nella sua campagna elettorale, solamente sul “nemico interno”, vale a dire se pensasse solo a contrastare le idee e le proposte del Pd, dei Cinque Stelle e di centristi vari. La battaglia sarà molto più difficile e in salita per la presenza di un agguerrito “fronte esterno” di nemici, generatisi negli anni per la specificità stessa dell’evoluzione della nostra società e della nostra politica. E non poco anche, va detto per onestà intellettuale, per l’insipienza della stessa destra che ha sottovalutato molti di questi “nemici esterni” concentrandosi solamente sui tempi brevi o brevissimi della politica. È stato un errore che, da qui al 25 settembre, e anche oltre, converrebbe non ripetere, anche perché, nonostante la calura di questi giorni e dei prossimi, questi nemici stanno già riscaldando i ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 24 luglio 2022) Sarebbe un grave errore se il centrosi concentrasse, nella sua campagna elettorale, solamente sul “nemico interno”, vale a dire se pensasse solo a contrastare le idee e le proposte del Pd, dei Cinque Stelle e di centristi vari. La battaglia sarà molto più difficile e in salita per la presenza di un agguerrito “fronte esterno” di nemici, generatisi negli anni per la specificità stessa dell’evoluzione della nostra società e della nostra politica. E non poco anche, va detto per onestà intellettuale, per l’insipienza della stessache ha sottovalutato molti di questi “nemici esterni” concentrandosi solamente sui tempi brevi o brevissimi della politica. È stato un errore che, da qui al 25 settembre, e anche oltre, converrebbe non ripetere, anche perché, nonostante la calura di questi giorni e dei prossimi, questi nemici stanno già riscaldando i ...

AlfredoPedulla : Per chi chiede di #Bremer: non gioco su due tavoli, non dico #Inter per poi aggiungere se la #Juve… come fanno quel… - DarioNardella : Dove le vittime della shoah furono arrestate abbiamo installato le pietre d’inciampo per mantenere viva la memoria.… - maponi : RT @EmanuelaMorell1: Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede ric… - Elo9999 : @thewhitefly_ Neanche io,anzi non li cerco x principio chi mi segue perchè lo ha deciso,ed io contraccambio,se mi d… - Xxxx45394620 : RT @LisaTorna: SE MI FACCIO PRENDERE DALLA RABBIA (GIUSTA) DICO CHE NON VOTERO' MAI PIU' PER LA #LEGA E SONO PROPENSA A VOTARE PER PARTITI… -