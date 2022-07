Valbondione | atleta si ferisce in quota | recuperato con l’elisoccorso

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 luglio 2022). Intervento nel tardo pomeriggio di sabato 23 luglio 2022, per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Intorno alle 17 la centrale ha attivato la Stazione diper unimpegnato in una gara di corsa in montagna, che aveva riportato una ferita a una gamba, in località Cascina Ecla. L’uomo è stato subito raggiunto da due tecnici che erano già lungo il sentiero per l’assistenza alla gara; sul posto anchedi Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha trasportato il ferito in ospedale.