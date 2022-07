Turrini a CM: 'Leclerc come Radu a Bologna, che botta! Juve in pole per lo scudetto, ma se l'Inter non vende Skriniar...' (Di domenica 24 luglio 2022) Caro Leo Turrini, ma cosa ha combinato Leclerc in Francia?!? “Hai presente la papera del portiere Interista Radu a Bologna?”. Perfettamente. “Ecco, Carl... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Caro Leo, ma cosa ha combinatoin Francia?!? “Hai presente la papera del portiereista?”. Perfettamente. “Ecco, Carl...

cmdotcom : Turrini a CM: ' #Leclerc come Radu a Bologna, che botta! #Juve in pole per lo scudetto, ma se l' #Inter non vende S… - kitina_marine : @SkySportF1 spero di non sentire nuovamente stasera, a race anatomy, Turrini and co sparare cazzate dicendo che… -