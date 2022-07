“Non avrai bisogno di chiedere” di Michele Cioffi, caso editoriale dell’anno (Di domenica 24 luglio 2022) Michele Cioffi, Premio Le Nove Muse a Venezia, con il poeta e scrittore Hafez Haidar.Il volume è già un caso editoriale a un anno dalla sua pubblicazione. Michele Cioffi, autore di “Non avrai bisogno di chiedere” (Amazon, 2021), raccolta di pensieri e aforismi, ci permettere di superare il caos esistenziale della società contemporanea e ritrovare il vero senso della vita. “Si vive in un Mondo di invisibili pieni di dignità, e di visibili che non riescono neanche ad alzare lo sguardo.” Dalla sua scrittura emerge chiara la volontà di riappropriarsi del valore delle parole che diventano veicolo per penetrare nel mistero della vita. Michele Cioffi con estremo garbo, è riuscito in modo empatico a tessere ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 24 luglio 2022), Premio Le Nove Muse a Venezia, con il poeta e scrittore Hafez Haidar.Il volume è già una un anno dalla sua pubblicazione., autore di “Nondi” (Amazon, 2021), raccolta di pensieri e aforismi, ci permettere di superare il caos esistenziale della società contemporanea e ritrovare il vero senso della vita. “Si vive in un Mondo di invisibili pieni di dignità, e di visibili che non riescono neanche ad alzare lo sguardo.” Dalla sua scrittura emerge chiara la volontà di riappropriarsi del valore delle parole che diventano veicolo per penetrare nel mistero della vita.con estremo garbo, è riuscito in modo empatico a tessere ...

