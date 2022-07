Milan, Brahim Diaz: «Vogliamo la seconda stella» (Di domenica 24 luglio 2022) Milan, le parole di Brahim Diaz: «Lo scudetto non ci ha sorpreso, quando abbiamo inziato a crederci. Vogliamo la seconda stella» Intervistato da As, Brahim Diaz ha raccontato la vittoria dello scudetto della scorsa stagione con il Milan e gli obiettivi per la prossima. Di seguito le sue parole. «L’anno scorso è stato tutto molto bello. Sapevamo di avere una squadra di grande talento e che fare la storia era possibile. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Siamo un gruppo giovane, è vero, ed era normale che molti pensassero così. Si è creata però un’intesa unica tra giocatori, società e tifosi: tutti abbiamo iniziato a crederci e il risultato, alla fine, non ci ha sorpreso. AdessSo sogniamo la seconda ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022), le parole di: «Lo scudetto non ci ha sorpreso, quando abbiamo inziato a crederci.la» Intervistato da As,ha raccontato la vittoria dello scudetto della scorsa stagione con ile gli obiettivi per la prossima. Di seguito le sue parole. «L’anno scorso è stato tutto molto bello. Sapevamo di avere una squadra di grande talento e che fare la storia era possibile. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Siamo un gruppo giovane, è vero, ed era normale che molti pensassero così. Si è creata però un’intesa unica tra giocatori, società e tifosi: tutti abbiamo iniziato a crederci e il risultato, alla fine, non ci ha sorpreso. AdessSo sogniamo la...

