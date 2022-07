LIVE Berrettini-Ruud 6-4 6-7 1-4, Finale ATP Gstaad in DIRETTA: doppio break del norvegese (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 doppio break Ruud. Ancora un dritto in uscita dal servizio sbagliato da Berrettini. Ora si fa davvero dura. 40-AD Palla del doppio break Ruud. Ennesimo errore di dritto del romano. 40-40 Prima vincente al centro. Non molla Matteo. 40-AD Palla del doppio break Ruud. Bruttissimo errore dell’azzurro, che sbaglia ancora con il dritto in avanzamento. 40-40 In corridoio il dritto del norvegese. Ancora parità. 40-AD Palla del doppio break Ruud. Risponde bene Casper, ed insiste sul rovescio di uno stanchissimo Berrettini. 40-40 Finalmente ritorna il servizio ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1. Ancora un dritto in uscita dal servizio sbagliato da. Ora si fa davvero dura. 40-AD Palla del. Ennesimo errore di dritto del romano. 40-40 Prima vincente al centro. Non molla Matteo. 40-AD Palla del. Bruttissimo errore dell’azzurro, che sbaglia ancora con il dritto in avanzamento. 40-40 In corridoio il dritto del. Ancora parità. 40-AD Palla del. Risponde bene Casper, ed insiste sul rovescio di uno stanchissimo. 40-40 Finalmente ritorna il servizio ...

zazoomblog : LIVE Berrettini-Ruud 6-4 5-6 Finale ATP Gstaad in DIRETTA: Matteo serve per rimanere nel secondo set - #Berrettini… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis A #Gstaad il #secondoset della #finale è di #Ruud, che si impone al #tiebreak su… - lnzpcr : RT @racchette: FERMI TUTTI! Abbiamo dimenticato il nostro tweet su I Bellissimi stamattina e Berrettini è in difficoltà. Berrettini-Ruud (G… - racchette : FERMI TUTTI! Abbiamo dimenticato il nostro tweet su I Bellissimi stamattina e Berrettini è in difficoltà. Berrettin… - SkySport : #BerrettiniRuud vanno al terzo set. Guardalo LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis -