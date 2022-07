Italiani e vacanze: quest'anno no ai flirt in spiaggia, sì al cibo, ma senza sorprese (Di domenica 24 luglio 2022) Secondo una ricerca Nestlé la pandemia ci ha reso più chiusi, cauti e anche un po' più cupi. Anche nella scelta gastronomica si tende ad andare sul sicuro Leggi su repubblica (Di domenica 24 luglio 2022) Secondo una ricerca Nestlé la pandemia ci ha reso più chiusi, cauti e anche un po' più cupi. Anche nella scelta gastronomica si tende ad andare sul sicuro

Gramoz80006405 : Se votate per me, gli Italiani non lavoreranno più, farò lavorare solo i stranieri, Se vogliono stare in Italia dev… - michelevitiell0 : L’agenda Draghi sarà il diario più acquistato al rientro dalle vacanze? O gli italiani preferiranno - come spesso… - gigio_muffin : Mi confermate che gli italiani vacanzieri non sono tutti a #Koufonissi? Inizio a pensare che siano tutti qui ???????? #Vacanze - MacbethRory : RT @MacbethRory: #romantic romantica @AskScribd #scribd #felicityjonesebooks #amore amore #italiani #Milano #LibrosRecomendados #libros… - Roma743BC : @WhiteWidow_5050 Non siamo più negli anni settanta, gli italiani ora sono contenti con un cellulare la Wi-Fi Netfli… -