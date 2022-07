Highlights Ruud-Berrettini 4-6 7-64 6-2 | finale Atp Gstaad 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 24 luglio 2022) Ilcon glidi4-6 7-6(4) 6-2, incontro valevole per ladel torneo Atp 250 di. Matteo gioca alla perfezione durante tutto il primo set e fino all’inizio del tie-break del secondo. Qui, sopra 1-0 e mini break a disposizione, incappa in un brutto parziale di punti persi consecutivamente che gli fa perdere l’atto conclusivo per sette punti a quattro. Si va al terzo e decisivo set e qui la condizione fisica dell’azzurro cala drasticamente dopo un ultimo periodo con poco tennis nelle gambe. Ne approfitta il norvegese, che per il secondo anno consecutivo si laurea campione dell’evento svizzero. SportFace.