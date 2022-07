GdS – Juve, Rabiot in ritiro con l’Under 23 (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 14:12:56 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Il francese non ha preso parte alla tournée americana per non meglio precisati motivi personali, ed è uno di quelli sul mercato C’è anche Adrien Rabiot nella Juve Under 23 che mister Brambilla si accinge a portare in ritiro da oggi, domenica 24 luglio, fino a sabato 30. Il francese non ha infatti preso parte alla tournée americana in cui è impegnata la squadra di Allegri in questi giorni a causa di non meglio precisati motivi personali, ed è uno dei big che potrebbe essere ceduto per far spazio a un regista (Paredes?). Per l’Under 23 si profila una settimana di lavoro in provincia di Bergamo, per la precisione presso il centro sportivo di Rovetta, che servirà a intensificare la preparazione in vista dell’inizio del campionato in vista delle prime ... Leggi su justcalcio (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 14:12:56 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Il francese non ha preso parte alla tournée americana per non meglio precisati motivi personali, ed è uno di quelli sul mercato C’è anche AdriennellaUnder 23 che mister Brambilla si accinge a portare inda oggi, domenica 24 luglio, fino a sabato 30. Il francese non ha infatti preso parte alla tournée americana in cui è impegnata la squadra di Allegri in questi giorni a causa di non meglio precisati motivi personali, ed è uno dei big che potrebbe essere ceduto per far spazio a un regista (Paredes?). Per23 si profila una settimana di lavoro in provincia di Bergamo, per la precisione presso il centro sportivo di Rovetta, che servirà a intensificare la preparazione in vista dell’inizio del campionato in vista delle prime ...

