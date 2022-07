Gazzetta – Juve | Arrivabene | “Niente colpi di teatro” E poi Pogba | Di Maria | Bremer

Leggi su justcalcio

(Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-23 07:53:30 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Alla luce degli acquisti bianconeri, spopola sui social la frase dell’a.d. bianconero che freddava gli entusiasmi dei tifosi Prima il grande bluff, poi un sorriso beffardo. Come se già sapesse con certezza cosa sarebbe accaduto nei mesi successivi. Quello che a inizio maggio suonava come un triste annuncio per i tifosi bianconeri, si è rivelato un depistaggio ben riuscito. L’artefice, che oggi gongola in attesa del prossimo acquisto, è Maurizio. La frase — Alla vigilia della finale di Coppa contro l’Inter, l’a.d. dellaaveva parlato chiaro ai microfoni di Sky: “Il mercato estivo sarà strano, anche perché a dicembre ci sarà la sosta per i Mondiali. Credo che lavoreremo tanto a gennaio, ma da qui ad agosto non faremo ...