F1 GP Francia 2022 | l’urlo di Leclerc al team radio | “Mi è rimasta accelerata la macchina” VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 24 luglio 2022) Un errore che costerà caro a Charlesin ottica Mondiale. Il pilota della Ferrari esce di scena al Gran Premio diquando era tutto solo al comando e in grande controllo. “Mi èla” urla alil monegasco, liberando tutta la sua frustrazione e incredulità. Un urlo che vale più di mille parole. Per la Rossa occhi puntati ora su Carlos Sainz, in lotta per le prime posizioni. SportFace.