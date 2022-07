Da Pig a Il Talento di Mr C | vi spieghiamo perché Nicolas Cage è un grande attore

(Di domenica 24 luglio 2022) Ildi Mr. C, finalmente arrivato (anche) in Italia, dimostra quanto, il nipote di Francis Ford Coppola sia un. E se ancora non ci credete, allora è il caso che recuperiate alcuni (grandi) titoli della sua nutrita filmografia. Tra i retaggi e i luoghi comuni più radicati nel mondo cinematografico (anzi, cinefilo) ce n'è uno difficile da estirpare, fuorviante e un tantino fastidioso. Di cosa parliamo? Del fatto cheKim Coppola, in arte, sia uncane. A parte il fatto che essere cani non dovrebbe mai essere considerato un insulto (e se proprio vogliamo dirla tutta i cani delschermo sono tutti ottimi attori), questa nomea che si porta dietro non ...

