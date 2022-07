Timballo di riso e melanzane Un disco per l’estate

Leggi su iodonna

(Di sabato 23 luglio 2022) INGREDIENTI X 4: 300 gsemifino Padano 300 g pomodori perini 3tonde medie 80 g scamorza a caglio vegetale 1 mazzetto di basilico 2 cipolle bianche 6,5 dl di brodo vegetale farina “00” olio extravergine di oliva, saledi. Ricetta di Claudia Compagni e foto di Francesca Moscheni, tratte da “Vegetariano goloso” (Il Cucchiaio d’Argento). Procedimento Sbucciate le cipolle e lessatele per 10 minuti in acqua salata in ebollizione. Scottate i pomodori in acqua in ebollizione per 30 secondi, pelateli e riducete la polpa a dadini. Scolate le cipolle, lasciatele intiepidire e tagliatene una a fette sottili. Scaldate 4 cucchiai di olio in una casseruola, unite la cipolla affettata e lasciatela stufare per 3-4 minuti. Unite i pomodori, 4 o 5 foglie di ...