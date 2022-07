Non solo Simeone, un altro attaccante ha detto sì al Napoli! (Di sabato 23 luglio 2022) In attesa di definire l’affare Kim Min Jae, con il suo arrivo che dovrebbe essere previsto nei prossimi giorni, sono previste novità anche per il reparto offensivo. A tal proposito, il nome di Giovanni Simeone suona forte in casa Napoli: l’attaccante dell’Hellas Verona è la pista calda dell’ultima settimana, con il calciatore che sarebbe pronto a prendere il posto di Andrea Petagna, a sua volta diretto verso Monza. Tuttavia, l’argentino non sarebbe l’unico nome sul tavolo del club azzurro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe virando con decisione su Giacomo Raspadori. Di seguito, quanto riportato dal suo sito ufficiale: “Il Napoli prepara l’assalto a Giacomo Raspadori, ma la situazione è comunque complessa. L’attaccante è nel mirino del club campano che comunque farà sul serio solamente dopo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) In attesa di definire l’affare Kim Min Jae, con il suo arrivo che dovrebbe essere previsto nei prossimi giorni, sono previste novità anche per il reparto offensivo. A tal proposito, il nome di Giovannisuona forte in casa Napoli: l’dell’Hellas Verona è la pista calda dell’ultima settimana, con il calciatore che sarebbe pronto a prendere il posto di Andrea Petagna, a sua volta diretto verso Monza. Tuttavia, l’argentino non sarebbe l’unico nome sul tavolo del club azzurro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe virando con decisione su Giacomo Raspadori. Di seguito, quanto riportato dal suo sito ufficiale: “Il Napoli prepara l’assalto a Giacomo Raspadori, ma la situazione è comunque complessa. L’è nel mirino del club campano che comunque farà sul serio solamente dopo ...

