Mondiali atletica 2022 | programma e orari 23 e 24 luglio Staffetta 4x100 in finale - Sport - Altri Sport

Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - ansacalciosport : Atletica: Mondiali; peruviana Garcia Leon vince 35 km marcia. Nuova impresa, aveva già vinto 20 km. Argento a polac… - apetrazzuolo : Atletica, Mondiali: staffetta 4 x 100 senza Jacobs, Italia eliminata -

LA COMPOSIZIONE DELLA 4X100 DELL'ITALIA AIZaynab Dosso in prima frazione, Dalia Kaddari in seconda, Anna Bongiorni in terza, Vittoria Fontana in quarta.Il cubano Lazaro Martinez , che in stagione è volato a 17.64 in occasione del trionfo aiIndoor e poi si è fermato a 17.30 all'aperto. Meritano grande rispetto anche il cinese Yaming Zhu (...Eliminata invece la staffetta maschile orfana di Jacobs EUGENE (USA) (ITALPRESS) - Donne da sogno, uomini delusi. La notte italiana di Eugene, ...Larissa Iapichino impegnata oggi nelle qualificazioni del salto in lungo dei Mondiali Eugene 2'22: canale, orario, diretta tv e streaming ...