Milan, CdS: “De Ketelaere ora si fa difficile, il club non abbassa il prezzo” (Di sabato 23 luglio 2022) Milan, CDS- Come riporta ad oggi il quotidiano CdS, la squadra Milan sta davvero avendo delle difficoltà importanti nel grande mercato in entrata. “Bruges non molla De Ketelaere. Anzi, la sensazione è che quello con il Milan si stia trasformando sempre più in un braccio di ferro. Prova ne sia è che ieri, di fatto, non ci sono stati contatti tra le due società. Insomma, la giornata è trascorsa senza che dal Belgio arrivasse quel segnale che Maldini e Massara avevano invocato in occasione del blitz a Bruges di mercoledì. La richiesta dei dirigenti rossoneri era quella di avere una risposta nel giro di 48 ore all’offerta ufficiale di 30 milioni di euro più 2 di bonus, in modo poi da utilizzare il week-end per arrivare ad un accordo definitivo. Ebbene, il club belga ancora non si è espresso.” “E allora si ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il quotidiano CdS, la squadrasta davvero avendo delle difficoltà importanti nel grande mercato in entrata. “Bruges non molla De. Anzi, la sensazione è che quello con ilsi stia trasformando sempre più in un braccio di ferro. Prova ne sia è che ieri, di fatto, non ci sono stati contatti tra le due società. Insomma, la giornata è trascorsa senza che dal Belgio arrivasse quel segnale che Maldini e Massara avevano invocato in occasione del blitz a Bruges di mercoledì. La richiesta dei dirigenti rossoneri era quella di avere una risposta nel giro di 48 ore all’offerta ufficiale di 30 milioni di euro più 2 di bonus, in modo poi da utilizzare il week-end per arrivare ad un accordo definitivo. Ebbene, ilbelga ancora non si è espresso.” “E allora si ...

