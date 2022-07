Il No Borders Music Festival inizia con Tommaso Paradiso ai Laghi di Fusine (Di sabato 23 luglio 2022) È ufficialmente iniziata la 27° edizione del No Borders Music Festival che ha preso il via questo pomeriggio con il concerto di Tommaso Paradiso ai Laghi di Fusine, raggiungibili per i concerti solamente in bicicletta e a piedi per un’immersione totale nella natura, in uno tra luoghi i più evocativi dell’intero comprensorio montano del Tarvisiano. Il cantautore romano, fondatore e frontman dei “Thegiornalisti” (il gruppo che ha lanciato diverse hit, una su tutte il tormentone “Riccione” del 2017, quadruplo disco di platino), ha emozionato i suoi fan accorsi da tutto il Triveneto ripercorrendo i principali successi della carriera, fino ai brani del suo primo album da solista, intitolato “Space cowboy”, con un concerto all’insegna delle belle canzoni, ... Leggi su udine20 (Di sabato 23 luglio 2022) È ufficialmenteta la 27° edizione del Noche ha preso il via questo pomeriggio con il concerto diaidi, raggiungibili per i concerti solamente in bicicletta e a piedi per un’immersione totale nella natura, in uno tra luoghi i più evocativi dell’intero comprensorio montano del Tarvisiano. Il cantautore romano, fondatore e frontman dei “Thegiornalisti” (il gruppo che ha lanciato diverse hit, una su tutte il tormentone “Riccione” del 2017, quadruplo disco di platino), ha emozionato i suoi fan accorsi da tutto il Triveneto ripercorrendo i principali successi della carriera, fino ai brani del suo primo album da solista, intitolato “Space cowboy”, con un concerto all’insegna delle belle canzoni, ...

