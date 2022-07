Fuorinorma – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 luglio 2022)Via Giuseppe Giulietti, 5 – 00154Tel. 06/94366835 Sito Internet: www.ristorante.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 8/15€, primi 10/19€, spiedi 10/18€, dolci 6€ Chiusura: Domenica sera e Lunedì a pranzo OFFERTA Abbiamo scoperto per caso questo ristorante aperto nell’estate 2021, seguendo un post di un’amica che in genere ci prende, e dobbiamo dire che l’esperienza è stata piacevole anche se alcune cose devono essere registrate. Alla guida della cucina c’è Federico Iavicoli, nome noto sulla piazzana, fresco di una lunga esperienza in Kenya. Il menù è originale e sembra aver ispirato il nome del locale: accanto ad antipasti e primi – bella la sezione sulla cacio e pepe declinata in tre varianti – ci sono infatti coccetti, spiedi, fritti e sfizi oltre ad ...