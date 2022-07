F1, GP Francia 2022: cambio di power unit per Carlos Sainz che partirà ultimo in griglia (Di sabato 23 luglio 2022) La notizia era nell’aria da giorni, oggi, in vista delle FP3, è arrivata l’ufficialità: la power unit sulla Ferrari di Carlos Sainz è stata cambiata e, dunque, lo spagnolo partirà ultimo nel GP di Francia di F1. Una scelta quasi obbligatoria dopo i problemi di affidabilità avuti dalla monoposto tricolore nel GP d’Austria di settimana scorsa, con l’iberico costretto al ritiro, ma anche una mossa tattica della casa di Maranello. Sarà un week-end durissimo per l’iberico che nella gara di domani scatterà dal fondo della griglia (ricordiamo che in ogni caso sarebbe partito con 10 posizioni di penalità dopo il cambio di centralina), ma dovrebbe essere un vantaggio per le prove future. Così facendo la Ferrari ripercorre lo scenario già ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) La notizia era nell’aria da giorni, oggi, in vista delle FP3, è arrivata l’ufficialità: lasulla Ferrari diè stata cambiata e, dunque, lo spagnolonel GP didi F1. Una scelta quasi obbligatoria dopo i problemi di affidabilità avuti dalla monoposto tricolore nel GP d’Austria di settimana scorsa, con l’iberico costretto al ritiro, ma anche una mossa tattica della casa di Maranello. Sarà un week-end durissimo per l’iberico che nella gara di domani scatterà dal fondo della(ricordiamo che in ogni caso sarebbe partito con 10 posizioni di penalità dopo ildi centralina), ma dovrebbe essere un vantaggio per le prove future. Così facendo la Ferrari ripercorre lo scenario già ...

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - È ARGENTO ?? Gli spadisti azzurri chiudono al secondo posto dopo una tiratissima finale con l… - Agenzia_Ansa : Le preoccupazioni della Francia per la crisi di governo in Italia: 'Draghi pilastro della Ue' #ANSA - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #FrenchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #FrenchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -