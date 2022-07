Addio ai monti e al ghiaccio

(Di sabato 23 luglio 2022) Con il caldo estremo i ghiacciai si sciolgono ed è un pessimo segnale anche per centinaia di località dello sci, in bilico tra vivere di neve artificiale - carissima - e chiudere. Alpi e Appennini sono costellati di funivie e ski-lift mantenuti da soldi pubblici o abbandonati. E ormai si costruiscono impianti sempre più in alto. Lo chiamano il lamento del ghiacciaio. Sul Monte Bianco, lì dove vent’anni fa le guide alpine venivano a fare palestra di, ora si sente il rumore dell’acqua che scorre tra le rocce nude. Le nevi perenni delle Alpi stanno progressivamente lasciando il passo ad arbusti rinsecchiti, arsi dal sole. Le Prealpi e la catena appenninica sono disseminati di vecchi impianti di risalita, scheletri arugginiti, testimonianza del sogno impossibile di sciare a mille metri in piena rivoluzione climatica. Maurizio D’Orefice, geologo dell’Ispra afferma ...

Questo lunedì 18 luglio si sono chiusi i termini per la presentazione delle candidature per la gestione del nuovo bar con dehor e ciclo-officina lungo la ciclabile a Pescarenico. "Nonostante i soprall ...Se non pioverà a breve, gli allevatori dovranno riportare il bestiame in pianura in anticipo. Anche abbeverare gli animali è un problema ...