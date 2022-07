Sfruttamento di immigrate nei centri d’accoglienza, ai domiciliari anche la moglie di un maresciallo originario di Pioppo (Di venerdì 22 luglio 2022) C’è anche la moglie di un maresciallo dei carabinieri tra i 5 soggetti finiti agli arresti domiciliari in seguito all’operazione “Diadema” condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo. L’inchiesta, che ha portato ieri mattina all’esecuzione delle 5 misure cautelari, riguarda l’ipotesi di Sfruttamento lavorativo di alcune immigrate nigeriane ospitate in diversi centri di accoglienza. I soggetti dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata all’intermediazione illecita ed allo Sfruttamento lavorativo, nonché truffa ed estorsione, con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni dello Stato e con l’abuso di relazioni di prestazioni d’opera. Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Palermo, le lavoratrici ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 22 luglio 2022) C’èladi undei carabinieri tra i 5 soggetti finiti agli arrestiin seguito all’operazione “Diadema” condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo. L’inchiesta, che ha portato ieri mattina all’esecuzione delle 5 misure cautelari, riguarda l’ipotesi dilavorativo di alcunenigeriane ospitate in diversidi accoglienza. I soggetti dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata all’intermediazione illecita ed allolavorativo, nonché truffa ed estorsione, con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni dello Stato e con l’abuso di relazioni di prestazioni d’opera. Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Palermo, le lavoratrici ...

