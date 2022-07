Rosso Valentino | storia di un colore iconico

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 22 luglio 2022) Life&People.it Ununico entrato nella: ilche ha sedotto le donne. Difficile da definire con un altro nome: non è paragonabile alciliegia, non è corallo, non è scarlatto. Gli esperti ritengono che ilpossa essere accostato alla polverosità del cadmio anche se risulta più intenso e morbido, tendendo alcardinale. Il, in realtà, è una sfumatura pura, non ha interferenze di giallo o blu: è il risultato di una perfetta estrazione del pigmento primario. Noto in tutto il mondo, questorappresenta in pieno lo stile della maison. Come nasce il? Come spesso capita le ...