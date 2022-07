ilGiornale.it

e scioccanti": sparito il libro bomba di HarryLo strano caso dell'autobiografia scomparsa "Il libro più esplosivo del decennio" , ha scritto Page Six , pieno di "e scioccanti" , ha dichiarato l'esperta Katie Nicholl . Queste ... "Rivelazioni intime e scioccanti": sparito il libro bomba di Harry L'autobiografia del principe Harry non sarebbe stata ancora calendarizzata dalla Penguin Random House e gli esperti se ne chiedono il motivo, presentando quattro ipotesi principali ...Può sembrare facile ora che le temperature esterne sono bollenti ma dormire nudi porterebbe notevoli benefici in qualsisi stagione dell'anno. A rivelarlo alcuni studi ...