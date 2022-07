Nuovi nati 2022 a Pomezia: prosegue la consegna del regalo comunale ai bambini (Di venerdì 22 luglio 2022) Pomezia – prosegue la consegna del dono di benvenuto del Comune di Pomezia ai Nuovi nati. Sono 23 i genitori che hanno ricevuto la lettera con i coupon per l’ingresso gratuito presso i Musei cittadini, per il ritiro di un libro nella biblioteca comunale e di un kit nascita in una delle sei farmacie comunali del territorio. “Nei giorni scorsi ho consegnato personalmente il pacco della farmacia e il libro per bambini a Penelope, nata l’11 giugno – dichiara il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Un benvenuto simbolico a tutti i Nuovi pometini con il nostro piccolo dono, composto da prodotti farmaceutici utili per i primi mesi di vita, dall’ingresso gratuito nei nostri musei e il buono per un libro perché siamo convinti ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022)ladel dono di benvenuto del Comune diai. Sono 23 i genitori che hanno ricevuto la lettera con i coupon per l’ingresso gratuito presso i Musei cittadini, per il ritiro di un libro nella bibliotecae di un kit nascita in una delle sei farmacie comunali del territorio. “Nei giorni scorsi hoto personalmente il pacco della farmacia e il libro per bambini a Penelope, nata l’11 giugno – dichiara il Sindaco diAdriano Zuccalà – Un benvenuto simbolico a tutti ipometini con il nostro piccolo dono, composto da prodotti farmaceutici utili per i primi mesi di vita, dall’ingresso gratuito nei nostri musei e il buono per un libro perché siamo convinti ...

