Molfetta, il sindaco e altre dieci persone indagate per i lavori di riqualificazione del mercato comunale

Frode in pubbliche forniture, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso. Sono questi i reati contestati, a vario titolo, a undici persone indagate dalla procura di Trani nell'ambito di una inchiesta sulla gara per i lavori di riqualificazione della nuova area mercatale comunale di Molfetta (Bari). Secondo l'accusa sarebbe stato deciso con un affidamento diretto per interventi di completamento, anziché con un bando, dopo che la ditta che precedentemente si era aggiudicata l'appalto per tutti i lavori, aveva abbandonato il cantiere. Cantiere che è stato sequestrato. Tra gli indagati anche il sindaco di Molfetta, appena rieletto, Tommaso Minervini. I fatti contestati risalgono al periodo tra agosto 2020 e giugno

