F1, GP Francia 2022. Le Ferrari dominano nella FP2, 1° Sainz e 2° Leclerc! Verstappen a mezzo secondo (Di venerdì 22 luglio 2022) All'autodromo Paul Ricard è andata in archivio anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di F1. Anche questa, ovviamente, si è disputata sotto un sole cocente e con temperature elevatissime. A differenza di quanto accaduto nel primo pomeriggio, quando in tanti si sono dedicati al lavoro con pneumatici soft, la FP2 è cominciata nel segno delle simulazioni gara. Praticamente tutti si sono messi a girare con mescola media se non addirittura hard. Curiosamente, Ferrari e Red Bull hanno diviso il loro lavoro a cosinusoide. Inizio e fine turno con le medium, cuore della sessione "calzando" la morbida. Ne è venuta fuori una situazione un po' asimmetrica, in cui le duellanti per il Mondiale si sono studiate a distanza, senza mai cercare davvero il confronto diretto. Di certo c'è che la classifica dei tempi sorride alle Rosse, perché ...

