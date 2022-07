Draghi “L' accordo sul grano sia il primo passo verso la pace”

(Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli accordi firmati oggi a Istanbul da parte dell'Ucraina, della Russia, della Turchia e delle Nazioni Unite sono un'ottima notizia per tutta la comunità internazionale. Lo sblocco di milioni di tonnellate diferme nei porti del Mar Nero è essenziale per permettere a questi carichi di raggiungere i cittadini di molti Paesi a medio e basso reddito e evitare una crisi alimentare mondiale. Il successo di questo piano dipenderà dalla rapida e piena attuazione degli accordi firmati oggi. L'Italia si è fortemente impegnata negli scorsi mesi per sostenere l'iniziativa di mediazione della Turchia con il ruolo centrale delle Nazioni Unite. Auspichiamo che questi accordi rappresentino unconcrete prospettive di, in termini che siano accettabili per l'Ucraina”. Lo ...

