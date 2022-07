Borrell, 'bene l'accordo sul grano, sia attuato rapidamente' (Di venerdì 22 luglio 2022) "L'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia ha lasciato milioni di persone a rischio di fame. L'accordo di Istanbul di oggi è un passo nella giusta direzione. Chiediamo la sua rapida ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) "L'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia ha lasciato milioni di persone a rischio di fame. L'di Istanbul di oggi è un passo nella giusta direzione. Chiediamo la sua rapida ...

moval1973 : #Ue #Russia #Ucraina #Italia #Borrell #Europa #Usa #Biden #Nato È bene ricordare che il rappresentante dell'UE per… - MoniShantiRani : RT @rafbarberio: @lucianocapone Non si militarizzano nazioni ai confini con il nemico. Servono gli Stati cuscinetto, per il bene di tutti,… - rafbarberio : @lucianocapone Non si militarizzano nazioni ai confini con il nemico. Servono gli Stati cuscinetto, per il bene di… - sil_viar0 : @Maurizia2591 Il caso è UBER-MACRON. E probabilmente nemmeno del tutto 'illegale'. Ma quindi per lei Borrell che di… -