Ascolti Tv analisi 21 luglio 2022 | Rai1 batte Canale5 Crisi e talk | super Brindisi con Conte e Di Maio picco “In Onda” supera Gentili e poi tiene botta con Letta | Monti e Formigli

ChristabelMot : Chi può, si sintonizzi su @Radio3tweet e ascolti il miglior tributo possibile a Luca Serianni, ossia le sue parole,… - acdxer : RT @MaurilioVitto: @galatacla @AndreaOlivero @PLCastagnetti @PoliticaInsieme @rbonacina @oilforbook @davide_tommasin @kkvignarca Come ho gi… - MariaGiuliaDelf : RT @MaurilioVitto: @galatacla @AndreaOlivero @PLCastagnetti @PoliticaInsieme @rbonacina @oilforbook @davide_tommasin @kkvignarca Come ho gi… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 22 luglio 2022, Top Dieci 16.8%, Grand Hotel 12.3% - MaurilioVitto : @galatacla @AndreaOlivero @PLCastagnetti @PoliticaInsieme @rbonacina @oilforbook @davide_tommasin @kkvignarca Come… -

Tvblog

In passato questo genere didi mercato avrebbe avuto costi esorbitanti. "Ma attenzione, le ... Ma anche in un'epoca in cui gli standard sono definiti da Spotify e compagni, glidi Kerala ......particolare interesse è quello della Connected TV e in particolare dell'unificazione degli... spaziando da articoli d'a news e update aziendali. Marcon Lenoci: 'Prevediamo chiusura 2022 ... Ascolti tv sabato 23 luglio 2022: Dati Auditel in ritardo Ottimi ascolti anche su Sky Sport, dove il match - trasmesso in simulcast su più canali - è stato seguito da 319mila spettatori medi (822mila invece i contatti unici) Su Rai 1 la partita con le fiamme ...