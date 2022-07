Zelensky “Grato a Draghi per sostegno incrollabile” (Di giovedì 21 luglio 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un tweet, si è detto “sinceramente Grato a Mario Draghi per il sostegno incrollabile all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa e nella difesa dei valori europei comuni: democrazia e libertà”. “Continueremo a lavorare per aumentare la cooperazione tra l’Ucraina e l’Italia”, aggiunge. Foto agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr, in un tweet, si è detto “sinceramentea Marioper ilall’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa e nella difesa dei valori europei comuni: democrazia e libertà”. “Continueremo a lavorare per aumentare la cooperazione tra l’Ucraina e l’Italia”, aggiunge. Foto agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

