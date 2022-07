Treviglio (Bergamo), neonato resta intrappolato in auto sotto il sole: salvato dai vigili del fuoco (Di giovedì 21 luglio 2022) commenta È rimasto intrappolato in auto sotto il sole cocente di Treviglio , in provincia di Bergamo, ma grazie all'intervento dei vigili del fuoco si è scongiurato il peggio. Ha vissuto momenti di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 luglio 2022) commenta È rimastoinilcocente di, in provincia di, ma grazie all'intervento deidelsi è scongiurato il peggio. Ha vissuto momenti di ...

BreakingItalyNe : Treviglio (Bergamo): Neonato di soli 5 giorni intrappolato in auto sotto il sole in viale Piave: Lo liberano i vigi… - iirpo : RT @Corriere: Neonato intrappolato in auto sotto il sole, lo liberano i vigili del fuoco - brongosalvatore : RT @Corriere: Neonato intrappolato in auto sotto il sole, lo liberano i vigili del fuoco - Corriere : Neonato intrappolato in auto sotto il sole, lo liberano i vigili del fuoco - corrierebergamo : Treviglio, neonato intrappolato in auto sotto il sole, lo liberano i vigili del fuoco -