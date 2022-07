Tour de France 2022, Wout van Aert: “Potevo puntare alla Maglia a Pois! Mi sono testato in salita, felice per la squadra” (Di giovedì 21 luglio 2022) Un Wout van Aert scintillante quello odierno, che ha tagliato festante la linea del traguardo di Hautacam al termine della diciottesima tappa del Tour de France 2022. Il belga in Maglia Verde ha dato spettacolo attaccando dal primo chilometro e trascinando alla vittoria il compagno di squadra alla Jumbo-Visma Jonas Vingegaard. Le sue parole riportate da Spaziociclismo: “sono soprattutto orgoglioso di tutto ciò che la squadra ha fatto oggi e, personalmente, orgoglioso di aver potuto contribuire. Quando ho sentito nell’auricolare che Pogacar si era staccato, mi sono detto che dovevo dare tutto quello che mi era rimasto. È quello che ho fatto, e poi Jonas è riuscito a proseguire da solo ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Unvanscintillante quello odierno, che ha tagliato festante la linea del traguardo di Hautacam al termine della diciottesima tappa delde. Il belga inVerde ha dato spettacolo attaccando dal primo chilometro e trascinandovittoria il compagno diJumbo-Visma Jonas Vingegaard. Le sue parole riportate da Spaziociclismo: “soprattutto orgoglioso di tutto ciò che laha fatto oggi e, personalmente, orgoglioso di aver potuto contribuire. Quando ho sentito nell’auricolare che Pogacar si era staccato, midetto che dovevo dare tutto quello che mi era rimasto. È quello che ho fatto, e poi Jonas è riuscito a proseguire da solo ...

