Situazione incendi in FVG. aggiornamento 21 luglio ore 1945 (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono proseguite anche oggi le operazioni per l'estinzione degli incendi che da martedì 19 luglio stanno interessando il Carso goriziano e triestino.Sono sempre presenti i Vigili del fuoco provenienti dai comandi di Gorizia Trieste Udine e Pordenone, squadre del Corpo forestale Regionale e Volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione Civile che operano da terra il supporto aereo è dato da due Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e da tre elicotteri regionali.Nella giornata odierna la Situazione degli incendi è andata via via migliorando, i mezzi aerei eseguono lanci d'acqua nelle zone non raggiungibili dal personale di terra. Uomini e mezzi stanno spegnendo e bonificando alcuni focolai sparsi, sono stati predisposti alcuni presidi a protezione delle case, alcune squadre stanno ...

