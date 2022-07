Rugby a 7: Inghilterra, Scozia e Galles “scompaiono”, arriva il team Gran Bretagna (Di giovedì 21 luglio 2022) Era un passaggio quasi obbligato, naturale nel momento in cui il Rugby seven è diventato sport olimpico. Con l’approdo alle Olimpiadi, infatti, il Rugby britannico ha dovuto vedersi unire gli sforzi di Inghilterra, Scozia e Galles che per il Cio devono presentarsi come un’unica squadra. E dopo aver visto, dunque, team Great Britain a Rio 2016 e Tokyo 2020, ecco che le tre nazionali scompariranno anche nelle World Series. Dalle prossime World Sevens Series 2022/2023, dunque, Inghilterra, Galles e Scozia saranno riunite sotto l’unico cappello della Gran Bretagna. La decisione delle tre federazioni ha avuto nelle ultime ore il benestare di World Rugby e, dunque, dalla prossima stagione si ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Era un passaggio quasi obbligato, naturale nel momento in cui ilseven è diventato sport olimpico. Con l’approdo alle Olimpiadi, infatti, ilbritannico ha dovuto vedersi unire gli sforzi diche per il Cio devono presentarsi come un’unica squadra. E dopo aver visto, dunque,Great Britain a Rio 2016 e Tokyo 2020, ecco che le tre nazionali scompariranno anche nelle World Series. Dalle prossime World Sevens Series 2022/2023, dunque,saranno riunite sotto l’unico cappello della. La decisione delle tre federazioni ha avuto nelle ultime ore il benestare di Worlde, dunque, dalla prossima stagione si ...

