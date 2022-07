Roberto Mandolini e Francesco Tedesco sono stati condannati per falso nel secondo processo per la morte di Stefano Cucchi (Di giovedì 21 luglio 2022) La Corte d’Assise d’appello di Roma ha condannato il maresciallo Roberto Mandolini a 3 anni e 6 mesi e il carabiniere Francesco Tedesco a 2 anni e 4 mesi all’interno del secondo processo sull’omicidio di Stefano Cucchi, il giovane romano Leggi su ilpost (Di giovedì 21 luglio 2022) La Corte d’Assise d’appello di Roma ha condannato il marescialloa 3 anni e 6 mesi e il carabinierea 2 anni e 4 mesi all’interno delsull’omicidio di, il giovane romano

Caso Cucchi, condannati i carabinieri Mandolini e Tedesco. La sorella Ilaria: "Giustizia è fatta"

La corte di appello di Roma ha condannato a tre anni e sei mesi il maresciallo Roberto Mandolini e il carabiniere Francesco Tedesco a 2 anni e 4 mesi nell'ambito del processo di appello bis sul pestaggio di Stefano Cucchi.