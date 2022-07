Quel centro per l’Italia e l’Europa. Scrive Mario Giro (Di giovedì 21 luglio 2022) Un interessante articolo di Mauro Magatti sul Corriere della sera del 5 luglio scorso rimette il recente dibattito sul centro e i centristi (svolto anche su queste pagine) sui giusti binari: Quelli della costruzione di una nuova alleanza al passo con le sfide dei tempi attuali di deglobalizzazione ed estrema fluidità politico-sociale. Non si tratta quindi di ricercare neo-equilibrismi tra sigle e leader ma nemmeno tra ceti sociali in perdita di potere ed influenza. Secondo Magatti occorre costruire ex novo tre alleanze nel profondo del tessuto sociale: Quella tra le generazioni; Quella tra coloro che creano valore; Quella della sostenibilità e cioè transizione e giustizia sociale al contempo. La caratteristica di tali nuove alleanze è che necessitano di un noi per realizzarsi perché nessuno può ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) Un interessante articolo di Mauro Magatti sul Corriere della sera del 5 luglio scorso rimette il recente dibattito sule i centristi (svolto anche su queste pagine) sui giusti binari:li della costruzione di una nuova alleanza al passo con le sfide dei tempi attuali di deglobalizzazione ed estrema fluidità politico-sociale. Non si tratta quindi di ricercare neo-equilibrismi tra sigle e leader ma nemmeno tra ceti sociali in perdita di potere ed influenza. Secondo Magatti occorre costruire ex novo tre alleanze nel profondo del tessuto sociale:la tra le generazioni;la tra coloro che creano valore;la della sostenibilità e cioè transizione e giustizia sociale al contempo. La caratteristica di tali nuove alleanze è che necessitano di un noi per realizzarsi perché nessuno può ...

