Primo via libera Usa all'addestramento dei piloti ucraini sui caccia americani (Di giovedì 21 luglio 2022) La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un finanziamento di 100 milioni di dollari per addestrare i piloti ucraini all'uso di aerei di fabbricazione statunitense come parte del National Defense Authorization Act approvato giovedì scorso che stanzia 840 miliardi di dollari per la Difesa Usa (+7% rispetto all'anno precedente). Il provvedimento fa parte InsideOver.

