Laura Boldrini (Pd): 'Irresponsabile far saltare il governo, difficile allearsi ora con M5s' (Di giovedì 21 luglio 2022) Laura Boldrini ha parlato ai microfoni di Cusano Tv, a proposito di quanto accaduto nella giornata di ieri e degli sviluppi futuri della caduta del governo presieduto da Mario Draghi. 'Aver fatto ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022)ha parlato ai microfoni di Cusano Tv, a proposito di quanto accaduto nella giornata di ieri e degli sviluppi futuri della caduta delpresieduto da Mario Draghi. 'Aver fatto ...

andreants2 : È la nostra occasione per un colpo di stato con Laura Boldrini in monarchia assoluta - radiolasernews : Venerdì 22 e sabato 23 luglio – Laura Boldrini presenta “Questo non è normale” a Taviano e Lecce? - moneypuntoit : ?? “Ora non ci sono più presupposti per campo largo con M5s, strada in salita”: l'intervista a Laura Boldrini (Pd) ?? - laura_ceruti : RT @chipswilliams1: La Geloni, Bersani, Fratoianni, la Boldrini, che fine hanno fatto? Hastata la fatalità #crisidigoverno - piglione_laura : RT @andreaalpini3: La vecchia scuola lo ha portato fuori, a riportarlo dentro ci penserà la Boldrini #orabasta -