Il picchetto d'onore alla carabiniera che sposa la sua compagna in uniforme | VIDEO

Ponte di sciabole in alta uniforme storica per Elena Mangialardo, vicebrigadiere in servizio al radiomobile Cassia di Roma, e sua moglie Claudia De Dilectis, cassiera romana: la coppia si è sposata lo scorso 18 luglio a Cefalù venendo accompagnata dai riti tradizionali del protocollo cerimoniale dei carabinieri. Mentre in sottofondo andava Gabriel's Oboe di Ennio Morricone, i militari si sono messi sull'attenti e hanno atteso il passaggio della coppia mano nella mano. Mangialardo indossava l'alta uniforme dell'Arma, mentre la moglie aveva il tradizionale abito bianco da sposa.

