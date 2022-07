(Di giovedì 21 luglio 2022) Non ha preso bene la crisi di governo.diciotto ore fa e dunque poco prima delle dimissioni del premier Mario Draghi,ha fatto un post sulla sua pagina Facebook: “Io soche. Non è una. E. Forse è il giorno giusto. Ciao a tutti“. Poco dopo un’immagine con la scritta “fine delle trasmissioni”. Ebbene, il giornalista ha deciso: “Non è una“, sottolinea. Ma come l’hanno presa i suoi follower? “Ce ne faremo una ragione, statti bene e fatti sentire!”, “Beato te che lo puoi fare”, “Quando arrivi fatti sentire”, “Non fare la vedova di Mario, ti prego“. Insomma, molti commenti e dai contenuti più disparati. Ma ...

FQMagazineit : Filippo Facci: “Io so solo che domani lascio l’Europa. Non è una battuta. Parto. E vado lontano” - Eugenio46714980 : RT @LengoCotto: Filippo Facci ha lasciato il paese? - eErgaOmnes : RT @qO__Qp: Filippo, Facci 'sto regalo. - enmammas : RT @LengoCotto: Filippo Facci ha lasciato il paese? - hiboss_hiboss : RT @LengoCotto: Filippo Facci ha lasciato il paese? -

