Draghi si è dimesso Mattarella convoca i presidenti delle Camere Brunetta lascia Forza Italia Conte | ci volevano fuori anche Iv e Ipf Nel pomeriggio Cdm

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier si commuove alla Camera, applausi dei ministri. Poi scherza: «i banchieri centrali usano il cuore». Letta: «I partiti che non l'hanno votato sono ugualmente responsabili»

AlexBazzaro : ??DRAGHI SI È DIMESSO - Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi si è dimesso #ANSA - Tommasolabate : Resta un mistero. Draghi oggi sta provando a rimanere alla guida di una maggioranza ridotta in mille pezzi mentre l… - scuroscuroscuro : RT @giusbrindisi: Draghi si è dimesso e le elezioni sono sempre più vicine ma adesso cosa succede all’Italia e agli italiani? Cercheremo di… - Tag24news : Mario Draghi si è dimesso. #governodraghi #elezioni #crisigoverno # -

quindi si èdopo un brevissimo discorso. Ieri 20 luglio il governo ha anche ottenuto la fiducia al Senato, ma solo con 95 senatori, visto che Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega ...si è. Stamattina dopo un rapido passaggio alla Camera è salito al Colle da Mattarella. Dopo mezz'ora di colloquio l'annuncio. Il governo resta in carica per il disbrigo degli affari ...Mario Draghi si è dimesso. Mattarella ha preso atto delle sue dimissioni e ora si sta muovendo per provvedere. Caos tra i vari partiti.Governo, Draghi si è dimesso. Le parole di Emiliano: “L'hanno fatta gigantesca tutti quanti. Un pasticcio enorme” ...