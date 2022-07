**Bce: Lagarde evita riferimenti a Italia, 'decisione su Tpi affidata a Consiglio'** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. -(Adnkronos) - Nonostante le ripetute domande dei giornalisti Christine Lagarde evita qualsiasi riferimento all'Italia nella conferenza stampa che ha deciso il varo del Tpi, il nuovo strumento anti-spread considerato un possibile sostegno al nostro paese in caso di aumento delle pressioni del mercato. Senza mai pronunciare la parola 'Italia', la presidente della Bce ribadisce che "i titoli di tutti i paesi sono idonei" per gli interventi e che la "decisione sarà presa dal Consiglio Direttivo". La Lagarde evita quindi di entrare nel merito dei dettagli di funzionamento del Tpi. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. -(Adnkronos) - Nonostante le ripetute domande dei giornalisti Christinequalsiasi riferimento all'nella conferenza stampa che ha deciso il varo del Tpi, il nuovo strumento anti-spread considerato un possibile sostegno al nostro paese in caso di aumento delle pressioni del mercato. Senza mai pronunciare la parola '', la presidente della Bce ribadisce che "i titoli di tutti i paesi sono idonei" per gli interventi e che la "sarà presa dalDirettivo". Laquindi di entrare nel merito dei dettagli di funzionamento del Tpi.

