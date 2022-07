Barcellona, la numero 9 e un retroscena da 20 milioni: tutto sulla clausola di Lewandowski (Di giovedì 21 luglio 2022) Il quotidiano spagnolo Sport rivela un retroscena legato al contratto di Robert Lewandowski col Barcellona: negli accordi c'è una... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Il quotidiano spagnolo Sport rivela unlegato al contratto di Robertcol: negli accordi c'è una...

CincillaF : RT @LidaSezOlbia: trovati sotto il ponte di via Barcellona ad #Olbia e portati al rifugio. 2 bellissimi cani ben tenuti ma purtroppo non ha… - Achille03415924 : RT @LidaSezOlbia: trovati sotto il ponte di via Barcellona ad #Olbia e portati al rifugio. 2 bellissimi cani ben tenuti ma purtroppo non ha… - Carla92452813 : RT @LidaSezOlbia: trovati sotto il ponte di via Barcellona ad #Olbia e portati al rifugio. 2 bellissimi cani ben tenuti ma purtroppo non ha… - Paulramaa : @marrus91 Basta guardare quante Champions ha vinto il Real Madrid negli ultimi anni con Benzema numero 9. Forse Gua… - Genny05944969 : RT @LidaSezOlbia: trovati sotto il ponte di via Barcellona ad #Olbia e portati al rifugio. 2 bellissimi cani ben tenuti ma purtroppo non ha… -