Wurstel, non fate assolutamente questo errore | Pericolosissimi per la salute (Di mercoledì 20 luglio 2022) Amatissimi da tutti e soprattutto dai bambini, i Wurstel sono spesso dei salva cena. Un dettaglio, però, può renderli davvero pericolosi Wurstel (Pexels)Cibo tradizionale tedesco, molto amato insieme ai crauti per un piatto dai sapori decisi e coinvolgenti, i Wurstel oggi si trovano in commercio in tantissime forme e varianti. Dai classici di suino, si arriva sino a quelli di pollo e di tacchino, dal colore e dal gusto più delicato. Se grigliati e messi in un panino, poi, si può dare vita a un gustoso Hot Dog, uno dei piatti principe dello street food all’inglese. Una piccola svista, però, può rendere un innocente Wurstel in un vero e proprio pericolo, per chi lo consuma. Massima allerta a questo dettaglio, i rischi sono molti: non va assolutamente ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Amatissimi da tutti e soprattutto dai bambini, isono spesso dei salva cena. Un dettaglio, però, può renderli davvero pericolosi(Pexels)Cibo tradizionale tedesco, molto amato insieme ai crauti per un piatto dai sapori decisi e coinvolgenti, ioggi si trovano in commercio in tantissime forme e varianti. Dai classici di suino, si arriva sino a quelli di pollo e di tacchino, dal colore e dal gusto più delicato. Se grigliati e messi in un panino, poi, si può dare vita a un gustoso Hot Dog, uno dei piatti principe dello street food all’inglese. Una piccola svista, però, può rendere un innocentein un vero e proprio pericolo, per chi lo consuma. Massima allerta adettaglio, i rischi sono molti: non va...

Pubblicità

aafrxdite : salvatore mangia solo la nocciola perché purtroppo il gelato al gusto wurstel non esiste - elena10403166 : RT @ffiionaaa: la pizza wurstel e patatine non è infantile, è buonissima. - Pidgeon70 : Ma, poi, bello come ho scritto wurstel. Sì, al sole non vedo un tubo, con le lenti a contatto, da vicino, non vedo un tubo - graziollo : e si vi dicessi......che esiste il wurstel spalmabile (leberwurst).....o l'insalata di wurstel........e a me piacci… - Six1983 : @ElisaeTh19 Pensa che da me non esiste Esselunga! Io ci metto wurstel, cotto, tonno, cetriolini sottaceto, peperoni… -