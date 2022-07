Un operaio è morto cadendo da una gru nel Trapanese (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Incidente mortale sul lavoro in provincia di Trapani, a Custonaci. Vittima il 33enne Nicolò Giacalone. Dipendente di una azienda per la lavorazione del marmo, era alla guida di una gru che si è ribaltata, mentre si recava da Custonaci alle cave, sfondando il guardrail e finendo nelle sterpaglie sottostanti la carreggiata. Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Incidente mortale sul lavoro in provincia di Trapani, a Custonaci. Vittima il 33enne Nicolò Giacalone. Dipendente di una azienda per la lavorazione del marmo, era alla guida di una gru che si è ribaltata, mentre si recava da Custonaci alle cave, sfondando il guardrail e finendo nelle sterpaglie sottostanti la carreggiata.

