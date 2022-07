“Torna lei!”. Tu si que vales, l’annuncio ufficiale spiazza: nessuno ci avrebbe scommesso (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tu si que vales, confermata Giulia Stabile. Più che di conferma per la ballerina di Amici 21 è forse meglio parlare di ritorno visto che la sua presenza sembrava impossibile in questa nuova stagione. Il rinnovo di Giulia non è gossip ma certezza. Negli studi Mediaset di Roma sono partite infatti le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales alle quali ha partecipato anche lei in coppia con Belén Rodriguez. Belen con la quale sembra trovarsi benissimo. Ieri si sono tenute le riprese della seconda puntata del programma e sono state proprio queste ultime due ad attirare tutti i riflettori, sfidandosi a colpi di stile tra maxi scollature e spacchi vertiginosi. Una carriera lanciatissima quella di Giulia dopo che ieri il fidanzato Sangiovanni aveva spiegato al Corriere della Sera quanto fosse complicata la loro storia. “Giulia mi dà tanto, mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tu si que, confermata Giulia Stabile. Più che di conferma per la ballerina di Amici 21 è forse meglio parlare di ritorno visto che la sua presenza sembrava impossibile in questa nuova stagione. Il rinnovo di Giulia non è gossip ma certezza. Negli studi Mediaset di Roma sono partite infatti le registrazioni della nuova edizione di Tu sì quealle quali ha partecipato anche lei in coppia con Belén Rodriguez. Belen con la quale sembra trovarsi benissimo. Ieri si sono tenute le riprese della seconda puntata del programma e sono state proprio queste ultime due ad attirare tutti i riflettori, sfidandosi a colpi di stile tra maxi scollature e spacchi vertiginosi. Una carriera lanciatissima quella di Giulia dopo che ieri il fidanzato Sangiovanni aveva spiegato al Corriere della Sera quanto fosse complicata la loro storia. “Giulia mi dà tanto, mi ...

